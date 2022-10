Fiori: “Meret aveva bisogno di spazio e fiducia, è migliorato con i piedi e farà sempre meglio”

, nel corso della trasmissione, è intervenuto, ex portiere ed ex membro dello staff di: “Poteva ingannare il fatto che perdendoe altri giocatori importanti la squadra si fosse indebolita, ma alla fine la squadra sta dimostrando partita dopo partita che è sempre più stoica. Ho avuto la fortuna di allenare Meret e ho costatato quali sono le sue grandi qualità.aveva bisogno solo di spazio e fiducia per esprimersi al meglio, ma questo non significa che non commetterà errori. È un patrimonio dele della nostra, va tutelato. È migliorato con i piedi e continuerà a migliorare. Ha fatto delle parate difficili e importantissime, che hanno dimostrato il suo valore in pieno. Nelle grandi squadre bisogna essere sempre pronti fino al 95º, perché quando capita l’occasione ci devi essere. Credo allo scudetto più degli altri anni, la squadra è molto più solida e consapevole rispetto allo scorso anno. L’entusiasmo e l’euforia aiutano a vincere. Inè molto più difficile perché ci sono squadre comeche sono fortissime, però credo che possa arrivare molto lontano. Non credo nell’alternanza tra portieri, bisogna fare una scelta strategica prima dell’inizio del campionato. Se si hanno due titolari è importante che si decida per uno o per l’altro. Per, attualmente, c’è la condizione ideale per giocare. Punterei su di lui.sta facendo bene ed è un grandissimo talento, ci sono delle differenze tra lui edal punto di vista fisico.è più consapevole, ma credo chestia raggiungendo la giusta consapevolezza. Sarà una bella sfida, siamo in mani sicure. Quest’anno il livello si è alzato moltissimo, l’di solito fa campionati di media classifica. Mi aspettavo qualcosa in più dalla, peròstanno facendo un grande campionato. Launa volta ritrovati i titolari andrà alla grande“.