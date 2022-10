Fiori: “Ho avuto la fortuna di allenare Meret e ho costatato quali sono le sue grandi qualità”

Valerio Fiori, ex portiere e membro dello staff di Gattuso, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Ho avuto la fortuna di allenare Meret e ho costatato quali sono le sue grandi qualità. Alex aveva bisogno solo di spazio e fiducia per esprimersi al meglio, ma questo non significa che non commetterà errori. È un patrimonio del Napoli e della nostra Nazionale, va tutelato. È migliorato con i piedi e continuerà a migliorare. Ha fatto delle parate difficili e importantissime, che hanno dimostrato il suo valore in pieno. Nelle grandi squadre bisogna essere sempre pronti fino al 95º, perché quando capita l’occasione ci devi essere”.