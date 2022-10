E’ già vigilia di Serie A: domani la conferenza di mister Spalletti

In questa stagione calcistica che non si ferma mai (per il momento) e che vede le squadre in campo ogni 3 giorni, domani per il Napoli è già vigilia di serie A. Domenica, infatti, gli azzurri, sono attesi dal confronto con il Bologna. Prevista, come sempre, la conferenza stampa di mister Spalletti per parlare della partita. Il tecnico è alle prese, stavolta, con alcune scelte “forzate”. Dovrà sostituire due perni importanti del suo 11, viste le defezioni per infortunio di Anguissa e Rrahmani. Domani, probabilmente, sapremo qualcosa in più sulle eventuali alternative. L’appuntamento con il tecnico di Certlado è per domani alle 15.00. IlNapolionline vi terrà aggiornati.