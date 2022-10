Deroga a Bocchetti per allenare: il calcio sta cambiando

Il Verona ha scelto: il posto di Gabriele Cioffi verrà preso da Salvatore Bocchetti, originario di Secondigliano e con uno stipendio già in bilancio perché allena nelle giovanili degli scaligeri. L’ex Milan, che esordirà proprio contro questa squadra, ha ottenuto una deroga dalla Federcalcio per poter allenare in Serie A, ma è il simbolo di un calcio che sta cambiando, che non può più permettersi tanti costi in bilancio e quindi la soluzione interna spesso è l’unica praticabile, talvolta con eccellenti risultati (vedi il Monza, speranza che nutrono anche i tifosi veronesi). Se poi è la squadra stessa a premere per la soluzione interna perché Bocchetti pratica un calcio vicino alle idee di Juric e Tudor, allora il gioco è fatto: difesa a 3, pressing asfissiante e marcature a uomo sono pronti a tornare in auge a Verona.

Fonte: Il Mattino