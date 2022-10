COPPA ITALIA SERIE C FEMMINILE – Il Chieti nel girone con il Pescara

Serie C, il calendario della Coppa Italia e i gironi del Primo Turno

Roma, 13 ottobre 2022 – Prende forma la Coppa Italia Serie C 2022/2023 con la pubblicazione da parte del Dipartimento Calcio Femminile del calendario completo della competizione e della composizione dei raggruppamenti del Primo Turno.

La strada verso la finale del 4 giugno 2023 (campo neutro che sarà definito in seguito) inizierà con la fase a gironi (4-18 dicembre e l’8 gennaio) alla quale prenderà parte l’intero roster del campionato, per poi proseguire con i turni ad eliminazione diretta: ottavi il 5 febbraio, quarti il 5 marzo, semifinali il 25 aprile, tutte sfide che si svolgeranno in gara secca e con eventuali rigori in caso di parità al termine dei tempi regolamentari.

Nella suddivisione delle quarantasette formazioni nei sedici gironi del Primo Turno (7 accoppiamenti andata e ritorno, 6 quadrangolari e 3 triangolari) è valso il principio della vicinanza geografica. Per determinare le squadre che debutteranno in casa bisognerà attendere il sorteggio del 27 ottobre alle ore 12 presso da sede del DCF a Roma.

PRIMO TURNO:

Raggruppamento 4: Cantera Adriatica Pescara, Chieti Calcio Femminile

Fonte: Facebook Chieti calcio femminile