CHAMPIONS LEAGUE – Napoli-Glasgow Rangers, i prezzi dei biglietti riservati agli abbonati

I biglietti per la gara di Uefa Champions League Napoli vs Glasgow Rangers, che si disputerà il 26 ottobre 2022 alle ore 21.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sono posti in vendita a partire dalle ore 16.30 di oggi venerdì 14 ottobre 2022.

Questi i prezzi di Napoli vs Glasgow Rangers riservati agli abbonati 2022.23

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family € 10,00/€ 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 56,00

Distinti anello inferiore € 28,00

Curva anello superiore € 40,00

Curva anello inferiore € 20,00

Per i primi due giorni, e precisamente fino alle ore 23.59 di domenica 16 ottobre 2022, gli abbonati della stagione 2022.23, potranno usufruire della prelazione e dello sconto del 20% sul prezzo intero del biglietto oppure usufruire , da lunedì 17/10 ore 12:00 solo della tariffa scontata, scegliendo un posto alternativo a quello dell’abbonamento tra quelli disponibili, inserendo il numero di fidelity card come codice promozionale.

Contestualmente saranno messi in vendita i posti non occupati dalla prelazione per gli abbonati.

A partire dalle ore 12.00 di lunedì 17 ottobre 2022 proseguirà la sola vendita libera sui posti disponibili e gli abbonati della stagione 2022.23, che non hanno acquistato il biglietto nella fase di prelazione, avranno la possibilità di usufruire comunque dello sconto del 20% sul prezzo intero del biglietto, ma non più della prelazione sul posto. Basterà inserire il numero di fidelity card sulla quale è caricato l’abbonamento 2022.23 per “sbloccare” la tariffa scontata, sia online (https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215) che presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco ), anche acquistando un posto diverso da quello dell’abbonamento della stagione 2022.23. Questa modalità prevede l’acquisto di un solo biglietto per ogni abbonato.

In vendita libera, ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo 4 tagliandi, con 4 fidelity card. L’acquisto avverrà, esclusivamente, con il caricamento del titolo digitale sulla fidelity card.

Questo il link: https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215

I tagliandi potranno essere acquistati anche presso tutti punti Ticketone (clicca qui per consultare l’elenco ). I titoli potranno essere caricati digitalmente sulla propria fidelity oppure stampati su supporto termico (biglietto cartaceo tradizionale) e, quindi, senza obbligo di fidelity card.

I settori per i diversamente abili saranno acquistabili a partire dalle ore 12.00 di lunedì 17 ottobre, quindi in vendita libera, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Non sarà consentito il cambio utilizzatore del biglietto.

In ottemperanze alle decisioni dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, la vendita è vietata ai cittadini del Regno Unito.

Acquisto con caricamento del titolo digitale sulla propria fidelity card.

Fonte: sscnapoli.it