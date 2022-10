CANALE 8 – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Olivera? Lo paragono ad una bandiera recente del nostro campionato”

Nel corso del programma di Canale 8, durante “Linea calcio”, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Il Napoli Primavera, dopo il pesante 5-1 contro l’Ajax ad Amsterdam, aveva voglia di riscatto in Youth League e come prestazione ha davvero giocato un’ottima gara. Gli azzurrini hanno sfiorato un successo che sarebbe stato meritato. La squadra di Frustalupi ha confermato quanto di buono che si era visto contro il Bologna. Il Napoli ha vinto per 3-0, che possa essere di buon auspicio per i grandi, con il debutto del classe 2003 Alastuey, ancora non in condizione però ma ha ampi margini di crescita. La formazione anti-Bologna? Ndombele al posto dell’infortunato Anguissa. Ostigard o Juan Jesus in difesa. Politano favorito su Lozano e infine Mario Rui avanti su Olivera. Quest’ultimo mi ricorda “El tractor” Zanetti per spinta offensiva e in difesa, dove sta crescendo di condizione”.

La Redazione