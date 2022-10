Bellucci, ex calc.: “Se mi rivedo in Raspadori? Sì, in effetto fisicamente siamo vicini”

L’ex calciatore ed allenatore, Claudio Bellucci, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte alla trasmissione Marte Sport Live. “Se mi rivedo in Raspadori? Sì, in effetto fisicamente siamo vicini e anche io calciavo come lui di destro e di sinistro. Mi rivedo in lui… Con il Bologna mi aspetto ancora lui al centro dell’attacco: Osimhen non è ancora al 100%, anche se insieme mi intrigano molto. C’è tanto di Spalletti in questo Napoli, il tecnico sta dando equilibrio sia alla squadra che all’ambiente. Ormai tutti aspettiamo di vedere le gare del Napoli per ammirare il gioco, c’è questa curiosità anche oltre i confini italiani. Il Napoli sta facendo benissimo nonostante abbia perso 3 calciatori che, non dimentichiamolo, erano fondamentali per la squadra. Questo team sorprende perchè vince di squadra, il collettivo subentra anche in gare che si complicano come quella di Cremona. Napoli-Bologna? Sarà un match insidioso, Thiago Motta è un avversario scorbutico, si difende e poi palleggia per farti correre, ti innervosisce. Ha poco da perdere il club felsineo, anche se ha pochi punti”.