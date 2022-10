A. Barbano, giornalista: “Non ha un sostituto, l’unico potrebbe essere Zielinski, ma…”

A Radio Crc, è intervenuto il giornalista Alessandro Barbano: “Lobotka non ha un sostituto, perché Demme ha un modo completamente diverso di fare il regista. L’unico sostituto possibile, paradossalmente, potrebbe essere Zielinski arretrato. Un giocatore come Lobotka non esiste, capace di quella visione e quella difesa di palla. Vedi bene Raspadori e Simeone, Raspadori e Osimhen, mentre Simeone e Osimhen non possono giocare insieme. Sono giocatori diversi ed infatti abbiamo visto con l’ingresso di Osimhen come cambia il modo di giocare. Questa è la ricchezza di Spalletti: è riuscito a costruire delle alternative. Raspadori è un grandissimo giocatore e ha delle potenzialità enormi, ma il vantaggio di questi giocatori come Kvaratskhelia e Osimhen è quello di calciare con entrambi i piedi. Questa concentrazione di gol è figlia di una condizione di forma di tutti i giocatori. Arrivano tantissime palle davanti, a differenza di altre squadre come la Roma.”

Premi qui per altre notizie

Fonte: Radio CRC