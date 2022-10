Ufficiale: Salvatore Bocchetti è il nuovo tecnico dell’ Hellas Verona

Dopo l’esonero di Gabriele Cioffi, l’Hellas Verona ha scelto Salvatore Bocchetti come nuovo allenatore. L’ex difensore allenava la Primavera gialloblù. Di seguito il comunicato del club. “Verona – Hellas Verona FC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a mister Salvatore Bocchetti. Nato a Napoli il 30 novembre 1986, Bocchetti chiude nel 2021 la sua lunga carriera da calciatore, durante la quale ha militato per nove anni nel campionato russo – vestendo le maglie del Rubin Kazan prima e dello Spartak Mosca poi – ed in Italia, nei campionati di Serie A e Serie B giocando con Lanciano, Ascoli, Frosinone, Genoa, Milan, Verona e Pescara. Conclusa la carriera da calciatore, nella scorsa stagione ha collaborato con mister Igor Tudor alla guida della Prima Squadra gialloblù, chiudendo il campionato 2021/22 di Serie A al nono posto in classifica con 53 punti conquistati. Nella stagione corrente, Bocchetti ha proseguito il suo percorso con l’Hellas Verona, allenando in questo avvio di campionato la formazione Primavera, con cui ha totalizzato finora sette punti, frutto di una vittoria, quattro pareggi e due sconfitte. Il Club rivolge a mister Salvatore Bocchetti un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro”.

Hellas Verona FC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a mister Salvatore Bocchetti. Il Club rivolge a mister Salvatore Bocchetti un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro.#HVFC pic.twitter.com/pmUr533eM7 — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) October 13, 2022