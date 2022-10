Tre stelle nell’attacco azzurro ma Kvara è la “Cometa”. I voti del Mattino

7,5 LOZANO

Il duello con Bassey è vinto facilmente con i tagli alle spalle, come in occasione del gol. Supporta anche Di Lorenzo in fase di non possesso, con generosità e sostanza non da poco, prendendo l’uomo che accompagna Bassey in spinta o andando direttamente sul terzino olandese.

7,5 RASPADORI

Li chiamano falsi nove per via dell’altezza, ma Jack è nove vero: mostra forza fisica per impattare su Blind e Timber in ogni duello. Solito importante lavoro per compattare il Napoli: bellissimo il movimento a staccarsi in occasione del suo gol, quello del raddoppio.

8 KVARATSKHELIA

Destra, sinistra. Magari la palla non la dà, ma il suo zigzag sulle fasce è l’essenza del calcio. Quando parte, la marcatura di Sanchez viene annullata, così come il raddoppio di Timber o di Berghius che prova ad abbassarsi. Gelido dal dischetto e in fase di non possesso sta decollando.

Fonte: Il Mattino