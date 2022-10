SERIE C FEMMINILE – Successo a Lumezzane per il Bologna

Il Bologna femminile si conferma squadra da trasferta per il campionato di serie C femminile girone B. Le felsinee di mister Bragantini, dopo aver battuto il Venezia, vince anche sul terreno del Lumezzane con il punteggio di 2-4. Mattatrice per le rossoblù Gelmetti con una tripletta e poi in gol De Biase. Per le padroni di casa non bastano le reti di Asperti e Giudici.

LUMEZZANE-BOLOGNA 2-4

RETI: 54’ Asperti, 65’ (rig.) Gelmetti, 75’ Gelmetti, 89’ (rig.) Gelmetti, 90’+4’ De Biase, 90’+5’ Giudici.

LUMEZZANE: Gritti, Belotti (82’ Zappa), Redolfi, Valesi (53’ Sevsek), Valtulini, Lacchini, Muraro, Asperti (71’ Ronca), Picchi (37’ Freddi), Scarpellini, Velati (89’ Giudici). – All. Mazza.

BOLOGNA: Sassi, Alfieri, Sciarrone, Asamoah, Colombo, Antolini (88’ Simone), Gelmetti (95’ Rambaldi), Benozzo (50’ Sassi S.), De Biase, Bonacini (70’ Giuliani), Spallanzani (46’ Arcamone). – All. Bragantini.

Arbitro: Andrea Venturato di Bassano del Grappa.

