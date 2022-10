Rientro col gol per Victor Osimhen, spesso in fuorigioco. Spalletti ne ha parlato

Tocca ad Osimhen, al rientro dopo l’infortunio muscolare nel match di Champions contro il Liverpool: il nigeriano entra al posto di Raspadori e gli azzurri possono sfruttare ora una soluzione diversa in attacco, la profondità e il lancio lungo direttamente per la sua sponda di testa (la giocata riesce perfettamente sull’appoggio diretto di Kim e il tocco di Victor per Lozano, tiro parato da Passver). Osimhen poi sbaglia da due passi (ma era in fuorigioco)sull’assist di Di Lorenzo spedendo alto. Ma la ciliegina sulla torta la mette lui strappando palla in pressing a Blind, schierato da centrale, e segnando a porta vuota il gol del definitivo 4-2.