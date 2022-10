Raspadori, il falso nove che non dà alcun punto di riferimento!

I numeri, quelli diun dubbio lo fanno venire… Alla faccia del falso nove! Che avesse qualcosa di speciale lo avevano capito subito Roberto Mancini e Luciano Spalletti: non esattamente gli ultimi arrivati. Con Raspadori in campo, i difensori avversari vanno letteralmente al manicomio.Si muove in maniera continua e indecifrabile. Viene incontro, poi si butta dentro. Parte al centro, ma poi si allarga. Insomma, tracciare la rotta della sua partita è una missione praticamente impossibile.A guardarlo a prima vista ha la faccia del ragazzino sbarbatello, ma quando c’è da tirare fuori la grinta non si nasconde, anzi. Gioca a nascondino tra le maglie avversarie e al momento più opportuno spunta fuori per fare «tana libera tutti». «. Sto vivendo un sogno: non avrei mai immaginato di poterci riuscire». E invece ce l’ha fatta, proprio con la maglia del Napoli che in estate ha versato oltre 30 milioni nelle casse del Sassuolo per strapparlo agli emiliani e alla concorrenza.. Con questo pubblico è tutto ancora più bello», parola di Jack, il bomber di Champions e non solo che ha appena iniziato a sognare e non ha alcuna intenzione di svegliarsi.