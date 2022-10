Pacchioni: “Il Napoli è tra le realtà più brillanti di Europa con Bayern Monaco e Manchester City”

Paolo Pacchioni, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Il Napoli è tra le realtà più brillanti di Europa con Bayern Monaco e Manchester City. Questa squadra vince, si diverte e fa divertire. Diciassette gol in quattro partite di Champions è un risultato pazzesco… L’assenza di Osimhen è passata quasi inosservata, non se n’è accorto nessuno. Raspadori è vice capocannoniere della Champions alle spalle di Haaland. Il merito non può che essere anche di Spalletti ed è una splendida notizia anche per la Nazionale. All’Italia di Mancini manca un bomber di grande livello internazionale e Raspadori non solo può diventarlo, ma sta già dimostrando di esserlo. Infortunio Anguissa? E’ una perdita fondamentale, ma la forza di questa squadra è la coralità. Credo che si possa guardare alla sua assenza con una certa serenità. Chiunque entra in questo Napoli fa sempre bella figura. Quanto vale Kvaratskhelia? Adesso non deve valere nulla… Deve essere incedibile! Deve essere l’uomo attorno cui costruire questo nuovo progetto. Lo Scudetto? Il Napoli è la pretendente più credibile, ma il traguardo è ancora lontanissimo. Spalletti dovrà tenere tutti con i piedi per terra”.