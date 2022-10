Oma Akatugba: “Quel gol è fondamentale per il morale e l’autostima di Victor”

Osimhen, l’amico e collaboratore Akatugba: “Quel gol è stato fondamentale per la sua autostima, ora è la persona più felice del mondo…” Lo ha detto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, per Punto Nuovo Sport Show, Oma Akatugba, il giornalista-amico e stretto collaboratore di Victor Osimhen. “Tornare in campo quanto prima è stata una grande lotta per Victor. Era sicuro che avrebbe subito portato qualcosa di diverso alla squadra: quell’energia, quella voglia di combattere, quello spirito vincente… Lo si è potuto vedere già ieri cosa Victor è riuscito a trasmettere ai suoi compagni, non appena è entrato in campo. In questo momento è davvero contento e al settimo cielo. Quel gol è stato fondamentale per il suo morale e la sua autostima, soprattutto per il suo mindset. Ripeto: Victor è felicissimo, segnare ieri è stato cruciale. Lo ha aiutato a tornare in sintonia con la squadra e con il campo. Se glielo chiedete, ora è la persona più felice del mondo!”.