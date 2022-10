Mai nessun italiano come Jack: “E’ sicuramente il frutto del lavoro del gruppo”

I record di Jack: quattro gol consecutivi nelle prime tre partite giocate in Champions League, come mai nessun italiano nella storia. E ancora: lui è appena il terzo giocatore italiano a trovare sistematicamente la rete nelle prime tre partite disputate in Champions dopo Del Piero e Ravanelli (entrambi nel 1995 con la Juve) ed è il terzo calciatore del Napoli a segnare per tre partite consecutive della Grande Coppa dopo Mertens (nel 2020) e Insigne (nel 2018). Può bastare? La certezza è che Raspadori non abbia alcuna voglia di finirla così: «Siamo molto contenti per la qualificazione, ma dobbiamo sempre alimentare la nostra voglia di crescere». Spalletti ha spiegato bene a tutti l’atteggiamento da tenere: «Abbiamo commesso diversi errori e dobbiamo limitarli e costruire: possiamo ancora fare tanto».

LA REAZIONE . E allora, il Napoli non si accontenta. E Jack, uno dei simboli di un nuovo e finora straordinario corso, incarna lo spirito della squadra: «Abbiamo firmato un’altra grande vittoria nonostante una prestazione un po’ sotto rispetto alle ultime». Un poker all’Ajax, dopo il 6-1 del primo atto, direbbe il contrario. «C’è un po’ di stanchezza, ma nonostante tutto siamo riusciti a reggere bene dal punto di vista mentale. Di certo il vantaggio iniziale ha indirizzato la partita come volevamo». Lui, invece, ha segnato il 2-0. Poker personale: «E’ un sogno: non l’avrei mai immaginato». E invece è proprio così che va la storia. «E’ sicuramente il frutto del lavoro del gruppo: stiamo esprimendo un calcio di livello molto alto e gli attaccanti riescono ad avere molte occasioni da gol. Partite e prestazioni come questa portano entusiasmo e consapevolezza sia in coppa sia in campionato. E riuscire a farlo al Maradona, davanti a un pubblico eccezionale, rende tutto più bello».

Fonte: CdS