L’Ajax ha subito un attacco continuo dagli esterni. Il Mattino li vota

Lozano e Kvaratskhelia sono imprendibili per Sanchez e Bassey, li lasciano sempre sul posto e vanno via come schegge sulle fasce. Il Napoli è soprattutto lì che fa malissimo all’Ajax creando in continuità la superiorità numerica.

7,5 LOZANO

Il duello con Bassey è vinto facilmente con i tagli alle spalle, come in occasione del gol. Supporta anche Di Lorenzo in fase di non possesso, con generosità e sostanza non da poco, prendendo l’uomo che accompagna Bassey in spinta o andando direttamente sul terzino olandese.

8 KVARATSKHELIA

Destra, sinistra. Magari la palla non la dà, ma il suo zigzag sulle fasce è l’essenza del calcio. Quando parte, la marcatura di Sanchez viene annullata, così come il raddoppio di Timber o di Berghius che prova ad abbassarsi. Gelido dal dischetto e in fase di non possesso sta decollando.

Gli olandesi hanno il torto di non preparare l’immediato raddoppio sul messicano e sul georgiano che così con il loro cambio di passo e una velocità supersonica creano continuo scompiglio allo schieramento difensivo avversario.

Fonte: Il Mattino