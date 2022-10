La moviola: “Rigori e…rigorini” anche Zwayer è molto confuso

Non deve essere stata una vigilia serena quella di Zwayer (Il Cds vota 6), con i fantasmi della follia fatta dal suo connazionale Siebert in Milan-Chelsea. Follia che, un po’, deve averlo contagiato. Con l’aggravante di avere lo stesso VAR della sfida di San Siro, solo invertito (Osmers al VAR e Fritz come AVAR).

RIGORINO – Meno male che Rosetti ha sempre parlato di cose serie in area per assegnare un penalty: davvero un rigorino quello assegnato da Zwayer, al netto della grossa ingenuità di Juan Jesus (in quei casi, con l’attaccante che cerca l’appoggio, le braccia devono sempre essere larghe): è più Brobbey che cade all’indietro che una reale trattenuta.



CON IL VAR – Viaggio al monitor per assegnare il rigore: netto il fallo di mano (sinistra) di Timber su tiro di Ndombele: braccio largo, nessun dubbio.

REGOLARE – Lozano in gioco sullo scambio uno-due con Zielinski per l’1-0: ci sono Taylor, Blind, Timber e Alvarez.

FUORIGIOCO – Annullato un gol a Osimhen, appena oltre Bassey sul servizio di Ndombele

VAR: Osmers6,5 Ha fatto il suo, finché ha potuto.

Fonte: E. Pinna (CdS)