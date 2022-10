Kvaratskhelia: “Il rigore? Beh, qualcuno doveva calciarlo…”

Kvaratskhelia, autore di un’ottima prestazione, che lo ha fatto incoronare Man of the march, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Amazon Prime. Il calciatore georgiano ha messo a segno un rigore. Ed ha parlato proprio di questo:

“Felice di giocare in questo stadio, l’atmosfera è pazzesca. Obiettivi? Ora guardiamo ai prossimi impegni in Serie A, è giusto pensare a quelli. Il rigore? Non è importante chi abbia calciato il rigore, io o qualcun altro, siamo una squadra, qualcuno dovevo calciarlo. Non è importante chi lo abbia calciato stasera o chi lo farà in futuro”.