In casa dell’ avversario: Arnautovic a parte, ma Motta ci spera

Domenica il Bologna sarà di scena al Maradona. Ed a tre giorni dalla partita di Napoli alcuni rossoblu hanno ripreso a lavorare in gruppo. Si tratta di Lykogiannis, Schouten e Musa Barrow, che hanno partecipato alla seduta tecnico-tattica di oggi conclusasi con la partitella a campo intero. Differenziato per Adama Soumaoro, Denso Kasius e Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco ha “corricchiato” per circa mezz’ora sul campo secondario, ma stabdo a quanto si legge su Il Corriere di Bologna, Motta sarebbe alquanto fiducioso di averlo a disposizione per il Napoli.