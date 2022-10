Gli azzurri si scatenano sui social. Meret e Lozano dicono…

Felice anche Lozano. E non potrebbe essere altrimenti, considerando il primo asso del poker al quarto minuto: «Sono felicissimo per il gol, certo, ma tutta la squadra ha fatto un gran lavoro. E’ stata una partita molto bella: l’Ajax è fortissimo e gioca molto bene, e proprio per questo ci siamo preparati a dovere in vista di questa sfida».

Il primato in Champions è consolidato ed è anche arrivata la qualificazione agli ottavi con due giornate d’anticipo. Non era mai accaduto: «Entrare nella storia è fantastico, sono molto contento di poter continuare a giocare questa competizione. Ora bisogna lavorare e guardare soltanto alla prossima. Speriamo che tutto continui nella maniera migliore».

Meret è d’accordo: «Stiamo vivendo un grande momento e aver conquistato in anticipo una qualificazione per niente scontata è davvero un risultato super. Sono contento per la squadra, perché siamo uniti e lottiamo l’uno per l’altro: siamo sulla strada giusta, l’unica possibile per fare bene». E ancora: «Chi entra, dimostra sempre tutto: lavoriamo per questo, anche chi gioca meno. Juan Jesus ha fatto una grande partita come l’intero reparto». E ora, via con il prossimo obiettivo: «Sicuramente la partita di domenica in campionato con il Bologna».

Fonte: CdS