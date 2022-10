Giganteggia il centrocampo nonostante Lobo è marcato a vista per 90′

7,5 ANGUISSA

Dominatore assoluto degli spazi. Un Vieira prima maniera: senza neppure farlo percepire, copre enormi porzioni di campo sulla manovra avversaria. C’è Taylor piazzato nell’intento di limitarlo negli inserimenti, ma la distanza fisica è troppo alta. Si fa male nell’azione del gol dell’Ajax e manda tutti in bambola.

6,5 LOBOTKA

Seguito come un’ombra da Klaassen, riesce a farsi vedere, certo, e anche con le modalità di sempre per guidare l’azione. In ripiegamento, poi, il solito lavoro a stringere (e tanto) il campo agli olandesi. Soffre più di altre volte anche perché il possesso è molto spesso dell’Ajax.

7,5 ZIELINSKI

Apre il break nel recupero palla, sviluppa l’azione, raccoglie lo scarico di Lozano e gli offre un pallone alla De Bruyne. Perfetto. Sul secondo gol, poi, quasi si diverte a bypassare il suo marcatore, Alvarez e scambia con Kvara nello stretto aprendo lo spazio per il georgiano e il gol di Raspadori.