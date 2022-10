FOTO – Osimhen ad Anguissa: “Ti auguro una pronta guarigione fratello mio”

Ieri nel secondo tempo di Napoli-Ajax, Frank Anguissa è dovuto uscire per un problema muscolare. Il centrocampista è dovuto fermarsi per un risentimento muscolare alla coscia destra per cui oggi ha svolto le terapie del caso e si attende l’esito di altri esami che dovrà sostenere. Victor Osimhen, che ieri è tornato in campo, segnando tra l’altro l’ultimo dei quattro gol della vittoria, ha postato una foto su Instagram con gli auguri di buona guarigione al suo compagno. “Ti auguro una pronta guarigione fratello mio”