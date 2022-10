Fedele: “Dieci gol in due partite ad una squadra come l’Ajax è cosa mai vista”

Enrico Fedele ha parlato ai microfoni di Tele A, dopo la vittoria del Napoli ieri sera sull’Ajax per 4-2.

“Dieci gol in due partite ad una squadra come l’Ajax è cosa mai vista, e sicuramente non è necessario trovare il pelo nell’uovo; ad oggi, la cosa importante è tenere gli occhi aperti e continuare a fare bene. Credevamo che questa squadra fosse dipendente da Osimhen, invece, ad oggi, il georgiano non si tocca: è indispensabile!