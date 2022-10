Europa League – Ruggito Belotti, buon punto Roma: 1-1 con il Betis

Buon punto per la Roma. I giallorossi pareggiano 1-1 in Spagna con il Betis Siviglia nella 4ª giornata del gruppo C di Europa League. Spagnoli avanti con Canales con deviazione di Ibanez al 32′ min del primo tempo. La squadra di Mourinho pareggia con il primo gol in giallorosso di Belotti al 54′ min. Un ottimo punto per la Roma che aggancia il Ludogorets al secondo posto nel girone e rimane in corsa per la qualificazione, mentre il Betis si avvicina al primo posto