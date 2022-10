Europa League – Amarezza Lazio: 2-2 con lo Sturm Graz

Occasione sprecata da una parte ma anche tanta paura per la Lazio. I biancocelesti pareggiano 2-2 con lo Sturm Graz nella 4ª giornata del gruppo F di Europa League. Partita intensa all’Olimpico con la squadra di Sarri che va in vantaggio con il rigore di Immobile sul finire del primo tempo ma resta in dieci uomini per l’espulsione di Lazzari. Gli austriaci ne approfittano e pareggiano nella ripresa con Boving, la Lazio soffre ma ritorna in vantaggio con Pedro. Sembra tutto finito ma lo Sturm Graz ritrova il pareggio di nuovo con Boving a pochi minuti dal recupero. Non cambia l’equilibrio del girone con tutte e quattro le squadre ferme a quota 5 punti