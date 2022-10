Difesa: due su cinque un poco sottotono. Cresce Olivera

6,5 MERET

Chiamato in causa Bergwijn in avvio, risponde con un intervento che dimostra la grande esplosività nelle gambe anche perché gli spunta dal nulla. Nel primo tempo, poi, poco più dell’ordinaria amministrazione. Sul colpo di testa di Klaassen ci arriva, ma può davvero poco.

6,5 DI LORENZO

Bergwijn non è un cliente facile, ma anche con il supporto di Lozano viene quasi sterilizzato. Continua a giocare più all’interno del campo, con il possesso si alza in posizione di interno di centrocampo, mostrando la volontà di Spalletti di affidargli il compito di costruttore della manovra.

6 KIM MIN-JAE

L’infortunio di Rrahmani lo costringe a giocare sul centrodestra per la prima volta. Un aspetto che gli fa perdere le misure in alcune circostanze dove dimostra di non essere impeccabile: inoltre, andando oltre agli strafalcioni, manca l’intesa con Juan Jesus.

6 JUAN JESUS

Primo tempo in cui si basta ma anche lui non riesce a nascondere sotto il tappeto la polvere di qualche incertezza nei sincronismi con Kim: la fortuna vuole che Kudus non crea problemi. Ingenuo e non poco sul rigore che procura su Brobbey. Merita un 6 con tre meno… come si usava una volta a scuola.

6,5 OLIVERA

Spinge tantissimo e migliora anche l’intesa nel triangolo con Zielinski e Kvara. Anche in fase difensiva tiene bene su Berghius e riesce a produrre quella superiorità numerica ponendosi come quinto nella linea di attacco. Si imballa sul cross che porta al gol del 2-1.

Fonte: Il Mattino