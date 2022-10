De Paola: “Kvaratskhelia vale almeno 6-7 volte in più a quanto pagato”

Paolo De Paola, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Questo turno di Champions ha completato il quadro delle italiane. La vera sorpresa è l’Inter, mentre il Napoli è l’affermazione inaspettata. Sul Milan sospendo il giudizio, mentre la Juventus è la delusione atroce. Tornando agli azzurri, nessuno si aspettava numeri e prestazioni simili. Questa squadra sta facendo impressione all’Europa: il calcio italiano in questo momento ha la bandiera del Napoli. E’ un orgoglio per la città e per i tifosi. L’unico dubbio su questo Napoli è la tenuta di Spalletti, per capire se avrà o no il suo calo fisiologico. Di certo, questo è un anno diverso. Poi lui è un allenatore manager che non guarda in faccia a nessuno e questo è un grande merito. Spalletti non fa sconti a Totti, a Icardi o a Mertens. E nello spogliatoio serve un allenatore che giudichi i fatti. Quanto vale Kvaratskhelia? Almeno 6-7 volte in più a quanto pagato e mi tengo basso… Almeno 65-70 milioni di euro li vale tutti. Ha tutto: fisico, destro e sinistro… È mostruoso. E guardate Spalletti: lo tiene con le briglie dritte, senza lasciarlo mai andare. Lui è anche uno disciplinato e con la testa sulle spalle”.