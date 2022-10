Daino: “L’assenza di Rrhamani? Pesante, è un giocatore importante”

Daniele Daino, ex calciatore di Napoli e Bologna, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione punto Nuovo Sport Show. “Non è esagerato dire che il Napoli in questo momento sia al livello di City e Bayern. Ha lavorato con le idee e con la competenza in estate. Spalletti e i calciatori stanno facendo cose ottime, qualcosa di strepitoso. Anche le seconde linee si fanno trovare pronte, basta pensare a come ha giocato ieri Juan Jesus. Vanno solo fatti i complimenti a questa squadra. L’assenza di Rrhamani? E’ un giocatore importante, sarà un’assenza pesante. Per diventare una grande squadre serve una grande fase difensiva. In questo la coppia Kim-Rrhamani era fondamentale. Senza l’ex Verona ci sarà una perdita fisica e tecnica, perché ha un buon piede in fase di possesso. Il Bologna? Non è una squadra che ha ancora le idee chiare. Cambiare modulo in corsa ha inciso. Anche perché Thiago Motta cerca un calcio diverso da quello impostato all’inizio di Mihajlovic. I risultati non stanno aiutando, questo è poco ma sicuro. Al Maradona cercherà di fare la gara perfetta, ma pensare di fermare questo Napoli oggi è un’impresa…”