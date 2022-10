CHAMPIONS LEAGUE – Napoli-Ajax 4-2, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli, dopo aver vinto in Olanda per 1-6, cercava il bis contro i lancieri, stavolta al “Maradona”. Gli azzurri passano in vantaggio con il colpo di testa di Lozano che sfrutta al meglio l’assist di Zielinski. La gara è in controllo della squadra di Spalletti che raddoppia con Raspadori che calcia di potenza, dopo il passaggio di Kvaratskelia. I lancieri provano a spingere, ma manca la precisione nell’ultimo passaggio. Ad inizio ripresa gli ospiti accorciano le distanze con Klassen di testa. La partita però rivede il Napoli riallungare con il rigore di potenza segnato da Kvaratskelia sotto l’incrocio. L’Ajax va sul 3-2 su rigore segnato da Bergwijn, ma nel recupero arriva il poker azzurro siglato da Osimhen con gran furbizia. Con questo successo i partenopei staccano il pass degli ottavi di finale, con obiettivo arrivare anche al primo posto. Testa al Bologna, ecco le nostre pagelle.

Top

Olivera 6,5 – In estate l’uruguaiano non si era allenato, problemi fisici, ma poi col tempo ha trovato spazio. Dalla gara col Liverpool è stato crescendo rossiniano, fino alla rete con la Cremonese e la gara contro l’Ajax dove ha corso per tutta la gara. Un martello della fascia mancina.

Lobotka 7,5 – Che dire dello slovacco, gli manca solo di dargli la maglia da portiere e poi sa far tutto. Immenso in mezzo al campo e recupera tutti i palloni fino alla fine. Davvero uno dei pochi insostituibili.

Zielinski 6,5 – L’assist che fa per la rete di Lozano è da mettere in una teca e farlo vedere ai posteri. Da quando è tornato a fare la mezz’ala sembra aver ritrovato se stesso. Non era ancora al top, meno male direi.

Ndombele 6,5 – L’ingresso in campo dell’ex Lione ha dato forza in mezzo al campo. Si procura il rigore, sovrasta fisicamente l’Ajax e non molla fino alla fine. A questi livelli può fare la differenza.

Lozano 6,5 – Il messicano sblocca la gara con un colpo di testa a pallonetto. Poi da una mano in difesa e sfiora la doppietta. Mezzo voto in meno nel secondo tempo per un paio di azioni dove poteva metterci maggior determinazione, ma si sta ritrovando.

Raspadori 6,5 – I numero del classe 2000 sono incredibili. In un mese ha segnato allo Spezia, ai Glasgow Rangers, doppietta all’Ajax e anche al ritorno al “Maradona”. Ha solo 22 anni, ma ha numeri da veterano.

Kvaratskelia 7,5 – Il georgiano si è messo il vestito delle grandi serate ed ha devastato l’Ajax. Scatti a sinistra e a destra, assist per Raspadori e chiude la serata con il rigore con una potenza inaudita. Insomma davvero fuori dal normale.

Osimhen 6 – Dopo oltre un mese il nigeriano ritrova il campo e si vede che ha voglia di fare. Non sempre riesce ad essere costante, anzi a volte è frenetico. Nel finale segna da rapace il 4-2 e festeggia come un forsennato.

Flop

Di Lorenzo 5 – Nelle ultime sfide il capitano sembrava aver ritrovato la continuità, ma contro l’Ajax ha sofferto gli esterni olandesi. Ci sta visto che gioca sempre, avrà il tempo di rifarsi nelle prossime settimane.

Kim 5,5 – Da quando è a Napoli il sud-coreano è stata la gara meno convincente. Certamente giocare nel lato sinistro, può averlo messo in difficoltà, però è mancata la lucidità, specie nel primo tempo. Ci sta ovviamente.

Juan Jesus 5 – Il difensore brasiliano ha fatto fatica contro l’Ajax, squadra che certamente ha puntato sulla velocità. Nel primo tempo si difende, meno nella ripresa, dove si perde Klassen e poi fa fallo da rigore, anche se dubbio. Non certo una serata semplice.

A cura di Alessandro Sacco