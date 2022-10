Cds e Mattino votano e commentano mister Spalletti

8 SPALLETTI (Mattino)

Sposta Kim a destra di Juan Jesus ma in questo momento di grazia qualsiasi cosa fa, il rendimento resta altissimo anche se la coppia dei centrali è forse l’unico aspetto balbettante della serata. Sa bene che l’Ajax non avrebbe rivoluzionato la propria mentalità e non fa altro che aspettare l’errore degli olandesi per azzannarli al collo. Lì davanti c’è una tale variazione di gioco da far spavento

SPALLETTI (CdS) 8,5

Un’altra serata di calcio puro e spettacolo: l’azione del bis è un flipper infernale con 10 tocchi di palla da Meret a Jack. Dal portiere al centravanti. La sensazione è sempre la stessa: la superiorità attraverso il gioco e una mentalità che sono tipiche dei grandi. E poi, beh, 9 vittorie consecutive di cui 4 in Champions con 17 gol: nessuna italiana aveva segnato tanto nella fase a gironi. Primati ovunque e via agli ottavi con due turni d’anticipo, un record storico per il club. Standing ovation.