Breda, all.: “Spalletti in questo momento è il miglior allenatore della scuola italiana”

Roberto Breda, allenatore, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show.

“Il Napoli? Spalletti in questo momento è il miglior allenatore della scuola italiana. Non dimentichiamo da dove partiva questa squadra. Spalletti è sempre stato convinto del potenziale del proprio gruppo e lo sta dimostrando coi risultati. In Italia e in Europa è davvero difficile trovare qualcuno che giochi al livello del Napoli”.