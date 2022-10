Tre staffette Champions: prove tecniche di formazione

Eccole le tre staffette del momento: Olivera per Mario Rui, Politano per Lozano e Raspadori (sì, ancora lui) per Simeone. D’altra parte, a differenza dell’ argentino, l’impatto di Raspadori da subentrante non è mai stato molto devastante. Dunque, avanti così. O almeno le intenzioni sono queste. In attesa che Osimhen torni al 100 per cento. I tempi di recupero sono sempre delicati: stasera è in panchina e qualche minuto lo farà. Difficile immaginarlo titolare con il Bologna, mentre lo sarà (non ce ne vogliano gli altri) sicuramente all’Olimpico con la Roma. Senza forzare. Tanto i gol del Napoli arrivano da tutte le parti. In ogni caso, Spalletti non farà più rivoluzioni come con il Lecce. La lezione gli è bastata. In cambi saranno risicati, due-tre alla volta. E con l’Ajax stasera alla regola non saranno fatte eccezioni.

Fonte: Il Mattino