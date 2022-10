Spacca le difese, è l’uomo del match, è Kvicha Kvaratskhelia

Spacca le difese, fa vedere i sorci verdi a chi, dall’ altro lato, sulla fascia, ha la sfortuna di trovarselo contro. Lo ha fatto anche stasera contro l’Ajax, Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha sfoggiato l’ennesima prestazione straordinaria. Oltre ai dribbling e gli uno contro uno vinti, il georgiano ha servito l’assist per Raspadori, ha coperto quando il terzino di fascia avanzava, è tornato a liberare la propria area di rigore e alla fine trovato anche il gol su rigore. Kvaratskhelia è stato premiato al termine della gara come Player Of The Match. La foto: