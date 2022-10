SKY – Spalletti: “Questi ragazzi hanno portato in campo l’orgoglio di un popolo intero”

Il primo allenatore a portare il Napoli agli ottavi di Champions con due giornate d’anticipo. Glielo ricorda lo studio Sky e Luciano Spalletti dice: “Si viene coinvolti in serate così, per le urla che sentivo ogni tanto mi girava la testa, ma diciamo che io sono il primo allenatore ad allenare una squadra che ha fatto una cosa immensa: hanno portato in campo, in questa qualificazione, l’orgoglio di un popolo intero. La loro voglia, la determinazione di voler essere in questa competizione, la garra con cui hanno giocato…E non è una questione di schemi, di stare tra le linee, perchè gli schemi nel calcio non ci sono più, è fondamentale saper riconoscere gli spazi, andarci dentro, avere il coraggio di cominciare sempre l’azione. La Champions insegna questo, infatti, l’Ajax, nell’unica distrazione, quando volevamo sostituire Anguissa ci hanno subito creato difficoltà. Se abbassi il ritmo e non sei continuo nell’andarli a prendere, con il loro palleggio e la loro qualità arrivano subito davanti al portiere. Osimhen non sapevamo bene a che punto era come condizione, ha fatto pochi allenamenti con noi perciò era un po’ un’incognita. E’ un capoccione, vuole sempre ciucciare il metro, non ha lavorato per la squadra in fase difensiva perché forse non è ancora in condizione. Usciva Anguissa, dovevo alzare la squadra dal punto di vista dei colpi di testa, ma abbiamo palleggiato peggio che con Raspadori. Anche da attaccante è un calciatore straordinario, lo vogliamo sfruttare in tutte e due le posizioni” Poi, dà del lei a Fabio Capello che, scherzando, glielo fa notare e dice una cosa “molto importante”: “L’altra volta mi ha detto che faccio l’attore, ma l’ambiente di Napoli lo conosco io, bisogna che a volte faccia quello che mi fa comodo fare”