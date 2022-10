SKY – Raspadori, la lucidità: “Dobbiamo evitare qualche errore commesso”

Raspadori, autore di uno splendido gol, è il simbolo delle lucidità di questa squadra. Dice ai microfoni Sky a fine gara: “Era quello che volevamo, abbiamo fatto un’altra grande vittoria, una prestazione forse inferiore alle ultime, ma ci sta un po’ di stanchezza. Volevamo impattare bene la partita, siamo riusciti a farlo subito e poi l’abbiamo direzionata come volevamo. Siamo molto contenti per il traguardo importante, ma dobbiamo continuare ad alimentare la nostra voglia di crescere, di fare meglio, possiamo farlo. Anche oggi abbiamo fatto diversi errori e dobbiamo evitarlo. Possiamo ancora migliorare, vogliamo e dobbiamo farlo. Il gol? Merito della squadra, stiamo riuscendo ad esprimere un calcio veramente alto. La vittoria accresce consapevolezza per il campionato, sicuramente, queste prestazioni portano entusiasmo per qualsiasi tipo di competizione. Farlo qui con questo pubblico è stato ancora più bello».