SKY – Meret: “Girone difficile, la qualificazione non era affatto scontata”

Alex Meret, che aveva intuito anche il rigore, commenta la gara contro l’Ajax ai microfoni Sky: “E’ un grande momento per noi, una qualificazione per niente scontata, il girone era difficile, lo abbiamo affrontato alla grande. Sono contento per me, ma soprattutto per il risultato di squadra, siamo molto uniti, vogliamo sempre aiutarci, dobbiamo continuare sempre così perché è l’unica strada per fare bene. C’è un grande feeling di reparto, chi entra ha sempre dimostrato di sapere cosa deve fare e cosa vuole il mister. Si lavora tutta la settimana per questo. Juan Jesus ha fatto una grande partita come tutto il reparto, c’è una grande fiducia e non dobbiamo perderla. Il rigore? Peccato, lo ha calciato bene, l’ho toccato con la punta delle dita, ma non è bastato. L’importante è il risultato di squadra e avere fatto questa grande vittoria. Il prossimo obiettivo è la prossima partita di campionato, solo pensando partita dopo partita possiamo continuare a fare bene. Ci sono tante partite e c’è bisogno di tutti”