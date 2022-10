Autore del primo gol del Napoli, Hirving Lozano, al termine del match interviene ai microfoni Sky: “Una partita bella, molto bella, tutti insieme abbiamo fatto un gran bel lavoro. Sono contento per la vittoria e per il gol. Bello entrare nella storia di questa società, è tutto bellissimo. Non era facile, loro sono una squadra europea, che gioca al calcio, noi abbiamo lavorato tutta la settimana per giocare questa bella partita”