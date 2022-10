SERIE C FEMMINILE – La Lucchese cala il poker contro il Fiamma Monza

Dopo un inizio di stagione non semplice, la Lucchese femminile conquista un importante successo in casa contro il Fiamma Monza. Per le toscane a segno Fenili con una doppietta e una rete a testa di Bengasi e Fricano, mentre per lombarde il gol di Cama. In classifica la Lucchese ha sei punti e risale la graduatoria

Lucchese Femminile – Fiamma Monza 4 – 1

LUCCHESE FEMMINILE: Pignagnoli, Campagni (23’ st Nellini), E. Orsi, Lehmann, Catalano, Laface (13’ st Suvet), Fricano, Sabia, Fenili (9’ st Perna), Bengasi (30’ st Hourigan), Cotrer (17’ st Rokicka). (A disp.: Abraini, Dell’Osso, Migliavacca, I. Orsi). All. Carruezzo.

FIAMMA MONZA: Messori, Canobbio, Erzah Paychie (3’ st Dattero), Baratti, Nascamani, Bertoni, Cama, Guidi, Ienna, Ferraro, Dal Lago (13’ st Castellani). (A disp.: Carrusci, Gritti, Lorenzi, Contessotto, Martelli, Di Luca, De Pieri). All. Zagaria.

Arbitro: Gargano di Bologna.

Reti: 26′ pt e 36’pt Fenili, 39′ pt Bengasi, 7′ st Fricano, 18′ st Cama.