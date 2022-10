“Serata di sport nel rispetto del clima sereno e della passione autentica dei tifosi azzurri”: l’invito della società

La Polizia non modificherà il piano di sicurezza tipico quando ci sono eventi sportivi che coinvolgono il Napoli, nonostante le tensioni tra le due tifoserie evidenziate nelle scorse ore: i tifosi olandesi dalla Stazione Marittima saranno scortati con i pullman fino allo stadio Maradona. La società azzurra ha invitato i suoi tifosi a presentarsi in anticipo ai tornelli, aperti a partire dalle 16 per effettuare i regolari controlli, ma soprattutto ha invitato i supporters azzurri a essere parte di “una serata di sport nel rispetto del clima sereno e della passione autentica dei tifosi azzurri“. Ieri l’Ajax è arrivato in città, dove alloggia all’hotel Vesuvio, in un clima sereno nonostante alcune raccomandazioni discutibili fatte ai propri tifosi: “Potreste essere vittime di attacchi e rapine, occhio ai bambini“. Parole che fanno eco a quelle del Liverpool, a cui ha risposto il consigliere comunale Luigi Musto: “Napoli è città dell’accoglienza, dell’integrazione, della sportività e della passione. Le rapine, i pericoli, gli atti vandalici avvengono in ogni parte del mondo e il calcio ne amplifica talvolta la parte peggiore di certo pseudo-tifosi che sovente subiamo noi in Italia piuttosto che viceversa“.

Fonte: Il Mattino