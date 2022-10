Rrahmani, una mazzata per il Napoli. Ecco quanto tornerà in campo

Il timore dell’ambiente purtroppo si è avverato. La scivolata nel finale di gara contro la Cremonese, per evitare il gol di Okereke, è costato caro ad Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro ieri si è sottoposto agli accertamenti medici ed è stato riscontrato la lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Lo stop, come riporta il Corriere dello Sport, sarà più o meno di un mese e visto che l’ultima gara è il 12 Novembre contro l’Udinese, lo si rivedrà in campo a Gennaio. Per Spalletti ovviamente è una tegola, visto lo stato di forma dell’ex Hellas Verona, perciò dovrà esserci una rotazione tra Ostigard e Juan Jesus. Il Napoli riavrà Rrahmani nel 2023 quando alla ripresa dei Mondiali ci sarà la sfida del “Meazza” contro l’Inter. Insomma il rush finale senza il calciatore kosovaro, sarà dura, ma come dice il mister gli elementi per una formazione competitiva ci sono, senza fasciarci la testa.

La Redazione