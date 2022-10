Prima l’Ajax, poi il Bologna e senza passare per il ritiro

Il Napoli non andrà in ritiro, sullo stile del calcio olandese degli anni 70. Il Bologna e il campionato possono attendere, qui bisogna assoldare prima il proprio dovere in Champions. Non solo perché in palio ci sono 2,8 milioni di euro della vittoria, sia perché meglio sfruttare il match point qualificazione senza tirar troppo per le lunghe. Basta anche un pareggio, ma a questo punto meglio cercare di vincerlo il girone e sperare anche in un buon sorteggio. E allora, la domanda delle domanda è: Anguissa, Kvara e Lobotka, ovvero i tre signori Stakanov in maglia azzurra, saranno in campo dall’inizio? La risposta, per nulla scontata, è sì. O meglio, forse solo per Anguissa c’è qualche perplessità e la voglia di gettare dentro Elmas come da indicazioni di Cremona. Ma alla fine Spalletti il turnover lo fa con i cambi di inizio ripresa. Sarà così anche questa volta.

Il Mattino