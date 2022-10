Antonello Perillo, giornalista Rai, ha commentato attraverso i social, la vittoria del Napoli sull’Ajx per 4-2, al Maradona. “Napoli orgoglio del calcio italiano in Champions League. 10 gol rifilati all’Ajax tra andata e ritorno. 1° nel girone. Su tutti Lobotka, che non sbaglia mai, Lozano, molto in palla, l’imprendibile Kvaratskhelia e Raspadori, col suo favoloso gol. Ok Osimhen”.