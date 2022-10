Per guarire dalle lesione Rrahmani deve attendere 3 settimane. Il parere dell’ex Medico sportivo

L’ex capo dello staff medico del Napoli, Alfonso De Nicola, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live :

«Ci vorranno almeno tre o quattro settimane di sicuro per rivedere al meglio Rrahmani. La cicatrizzazione della lesione avviene solitamente in tre settimane, indipendentemente dalle terapie. Sono fiducioso sul fatto che Ostigard, acquisto secondo me azzeccatissimo, non farà rimpiangere il difensore Kosovaro.Non mi aspettavo una partenza a razzo del Napoli quest’anno. Tutti i nuovi acquisti si sono inseriti in tempi rapidissimi. Tra questi, se devo scegliere un calciatore che mi sta sorprendendo più degli altri dico Kravatskhelia che mi ha letteralmente sconvolto per quanto è forte».