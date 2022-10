Ottaiano (Ex ag. Insigne): “Riavere un calciatore straordinario come Osimhen sarà solo un vantaggio”

Antonio Ottaiano, agente di calciatori, è intervenuto a Radio Marte in “MSL-Forza Napoli Sempre“:

«La qualità della rosa del Napoli è alta. Anche numericamente, credo sia tra le più complete in Italia. I giocatori stanno dimostrando grande disponibilità, si sentono tutti allo stesso livello. Titolari oppure riserve, tutti vogliono dare il massimo contributo alla causa. La bontà dei giocatori a disposizione di Spalletti è testimoniata dal fatto che quando si fanno sostituzioni la squadra non ne risente. Simeone sta vivendo una dimensione mentale straordinaria e la cosa si rispecchia anche nel rendimento. Rrahkmani è una perdita importante perché stava facendo bene ma non bisogna dannarsi l’anima perché i sostituti ci sono. Ostigard e Juan Jesus sono ottime alternative. Con il rientro di Osimhen, non credo che ci saranno complicazioni: che ben venga l’abbondanza in attacco. Spalletti saprà gestire la cosa in maniera ottimale. Riavere un calciatore straordinario come Osimhen sarà solo un vantaggio».