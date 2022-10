Novellino: “Il Napoli deve avere le motivazioni giuste proseguire in Europa”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, ex allenatore del Napoli , che ha parlato della sfida con l’: “Le motivazioni saranno il primo ostacolo da superare. Inoltre, non bisogna sottovalutare i lancieri, anche perché non possono sempre giocare male. Non sarà una partita agevole, ildeve avere le motivazioni adeguate per procedere il suo percorso europeo. Può contare su tanti calciatori di qualità come, abile nel dribbling. Questa squadra si è rinforzata rispetto allo scorso anno, non considerando neppure l’assenza diper infortunio.sa bene che questa sfida europea sarà fondamentale, avrà trasmesso al gruppo la giusta carica per affrontare l’impegno. In estate si contestava tanto questo club… il lavoro della società è stato straordinario, malgrado le tante critiche ricevute“. Sul sostituto dell’infortunato: “Non so se giocherà. Ma credo sia opportuno schierare il sostituto naturale del kosovaro, punterei sull’ex“.