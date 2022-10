Nicoli, ex calc.: “Lobotka sta esprimendo al meglio le sue potenzialità in quel ruolo”

Aldo Nicoli, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Preferiti in Serie A dei quattro ruoli del centrocampo? “Come mediano sicuramente Lobotka, sta esprimendo al meglio le sue potenzialità in quel ruolo. Tonali e Milinkovic come due mezzali, Luis Alberto come trequartista mi piace tanto per le sue intuizioni”.