Domenica il Napoli affronterà il Bologna al Maradona per la decima giornata di campionato di Serie A. Dopo le vittorie e belle prestazioni è alle stelle l’entusiasmo dei tifosi azzurri. E’ previsto il sold out allo stadio di Fuorigrotta, sono già esauriti i biglietti per i settori superiori di Curve e Distinti, nelle ultime ore sono terminati anche quelli di Tribuna, per questo la società ha aperto nei giorni scorsi anche l’anello inferiore della Curva B com’era accaduto già contro il Torino.