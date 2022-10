L’ode a Luciano Spalletti è firmata BBC: “Diffamato e non sempre rispettato”

“Luciano Spalletti è uno degli allenatori più influenti, innovativi e controculturali che la Serie A ha prodotto negli ultimi 15 anni e sta ottenendo tardivamente alcuni riconoscimenti su quanto sia un bravo stratega”. Scritto testualmente dalla BBC, che, attraverso un articolo, incorona l’attuale allenatore del Napoli. Il pezzo è riportato anche da Il Napolista, sottolinea: “Spalletti è stato ingiustamente diffamato negli ultimi 15 anni perché non ha vinto titoli nei primi cinque campionati”, scrive ancora l’istituzione dell’informazione internazionale per eccellenza ed aggiunge: “un personaggio idiosincratico nel mondo spesso folle del calcio moderno, ha trascorso del tempo di qualità con la sua papera Biancaneve e la sua vasta collezione di magliette da calcio, prima che arrivasse il lavoro giusto”. Il Napoli è una sua creatura, quindi viene elogiata anche la squadra partenopea: “Il Napoli sta volando in questa stagione, in patria e in Europa. Sono primi in Serie A, imbattuti e capocannonieri del campionato. Quella che abbiamo visto in campo contro il Liverpool era una squadra che gioca secondo un’idea, tutti la pensano allo stesso modo. Spalletti può prendersi molti elogi per l’ottimo avvio del Napoli – scrive ancora la BBC – La sua enfasi sui passaggi veloci e sugli attacchi da fuori, pur essendo anche attento al possesso palla, tira fuori il meglio da un Napoli che sembrava aver perso i suoi migliori talenti in estate, ma che invece è stato rinvigorito“. E conclude: “Nonostante abbia diretto alcune delle più grandi squadre della Serie A, non è sempre stato trattato con il dovuto rispetto“.